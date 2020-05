Principe William revela tática esquisita para não ficar nervoso durante seus discursos públicos

28/05/2020 | 13:11



Todos nós temos uma estratégia para não ficarmos nervosos quando temos que fazer algo que chame a atenção, como uma ação pública ou um discurso. Recentemente, o príncipe William revelou que também possui uma tática para isso, mas ela é totalmente inusitada: trata-se simplesmente de aproveitar o fato de sua visão ter diminuído com a idade. Estranho, né?

A revelação foi feita em um documentário que será exibido pela BBC One nesta quinta-feira, dia 28. Nele, o Duque de Cambridge fala sobre a saúde mental dos homens no mundo do futebol, conversando com jogadores e fãs. O longa, filmado ao longo de um ano, chama-se Football, Prince William And Our Mental Health, ou em português, Futebol, Príncipe William e Nossa Saúde Mental.

Em determinado momento, um jogador revela que sofre com ansiedade por ter sua vida exposta, e pela pressão de estar sendo sempre cobrado por comentaristas e torcedores. Questionado sobre como lida com uma pressão muito semelhante à essa como membro da família real, o príncipe responde que, quando mais jovem, se sentia desconfortável ao enfrentar situações de exposição, mas que ao ficar mais velho acabou desenvolvendo uma tática para evitar isso:

- Minha visão começou a diminuir um pouco quando fiquei mais velho, e eu não costumava usar lentes de contato enquanto trabalhava, então, quando dava discursos, não via o rosto de ninguém. E isso ajuda, porque é apenas um borrão de rostos e você não pode ver ninguém olhando para você - eu posso ver o suficiente para ler o papel do discurso e coisas assim - mas não conseguia ver a sala inteira. E na verdade isso realmente ajudou com a minha ansiedade.