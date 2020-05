Netto fala sobre relação com Hariany Almeida, mas nega namoro: O futuro a Deus pertence

27/05/2020 | 12:10



Depois de ter a relação com Hariany Almeida entregue pelo DJ Rafael de Paula durante uma live no dia 30 de abril, o DJ Netto confirmou à colunista do jornal O Dia, Fábia Oliveira, que o casal realmente está junto, apesar de não enxergar a relação como um namoro propriamente dito:

- Estamos conversando, trocando ideias e ainda não dá para cravar que estamos namorando mesmo, mas caminha. O futuro a Deus pertence.

O músico também revelou que, mesmo que a relação siga para algo mais sério, o casal pretende se manter fora de exposição, tanto por privacidade quanto por conta dos haters de Netto, conquistados durante o reality show A Fazenda depois de brigar diversas vezes com o participante Lucas Viana - que, coincidentemente, é o ex de Hariany.

- Não deu certo a convivência lá e a galera criou uma novela na cabeça como se fosse uma rixa mortal. Não nos demos bem e ponto. Nós [Netto e Hariany] estamos em um momento bem legal e interessante e muita exposição é ruim, atrai olho gordo e energias negativas. Essas coisas só atrapalham. Eu já falei que quero e prefiro deixar a relação no mais privado possível.

Netto também contou que, apesar de não se arrepender de participar do reality, não participaria de outro programa do tipo. O foco dele é seguir profissionalmente como DJ, almejando a carreira internacional.

- A música eletrônica tem o poder de espalhar por aí por ser justamente um estilo só no mundo inteiro. É isso o que me move a buscar voos mais altos.

O ex-estudante de medicina costumava fazer entre oito e dez shows por mês, mas desde o começo da pandemia mais de 30 apresentações suas foram canceladas. Apesar disso, ele se mantém confiante de que voltará a trabalhar assim que essa delicada situação for resolvida.

- Temos que ver essas apresentações suspensas e preparar um nova agenda com outras que, eu espero, possam surgir.