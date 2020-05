Vaza versão de Same Old Love, música de Selena Gomez, cantada por Rihanna

26/05/2020 | 16:10



Rihanna, que foi capa do mês de maio da Vogue britânica, se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter desta terça-feira, dia 26. O motivo? Na última segunda-feira, dia 25, vazou uma versão de Same Old Love, música escrita por Charlie XCX e conhecida na voz de Selena Gomez, cantada pela cantora norte-americana.

No Twitter, os fãs de Rihanna ficaram animadíssimos com o vazamento, uma vez que a cantora está sem lançar nada no mundo da música desde 2016 - entretanto, a mesma já afirmou que seu novo álbum está pronto, mas não revelou a data de lançamento - e comentaram:

Saudades de ouvir uma original na voz da Rihanna, né?

Nunca pensei que precisava ouvir a Rihanna cantando Same Old Love... até ouvir ela cantando a música...

Alguns fã-clubes da cantora lembraram que a música integraria o álbum ANTI, lançado por Rihanna em 2016:

A música foi originalmente gravada para fazer parte do ANTI, mas acabou sendo descartada por ser muito pop.