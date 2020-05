Ana Paula Siebert e Roberto Justus celebram uma semana de vida de Vicky com fotos muito fofas

25/05/2020 | 11:10



No último domingo, dia 24, Ana Paula Siebert e Roberto Justus comemoraram a primeira semana de vida de Vicky, nascida em 17 de maio! A pequena ganhou homenagens por meio do Instagram, com os papais publicando cliques bem fofos. Ana Paula, por exemplo, postou um álbum com três fotos de sua filha, em que ela aparece de olhos abertos e fechados e até mesmo sorrindo! Na legenda, escreveu o seguinte:

Há uma semana que meu mundo se transformou e o amor dentro de mim transbordou... Feliz primeira semana de vida, meu amor.

Nos comentários, os seguidores acharam que a bebê, que recebeu a visita de Fabiana Justus, é a cara da mãe:

Mini Ana!

Sua cara, Ana!

Você todinha.

Já Justus publicou outra foto bem fofa da filha e disse:

Hoje a nossa pequena Vicky completou a sua primeira semana!