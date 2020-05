Grávida, Sthefany Brito exibe decoração de chá revelação e faz mistério sobre sexo do bebê

24/05/2020 | 12:10



Sthefany Brito deixou os fãs do Instagram curiosos na noite do último sábado, dia 23,ao publicar detalhes do chá revelação que fez para descobrir o sexo do primeiro filho com Igor Raschkovsky.

Grávida pela primeira vez, a atriz publicou detalhes da decoração do evento, que contou até com a participação dos cachorrinhos da família. Ela, no entanto, disse que só irá contar se terá uma menina ou um menino mais para frente, através de um vídeo.

Ahhh estão curiosos????? Amanhã prometo um vídeo lindo revelando para vocês!!! Eu sei, sei que é maldade! Mas eu tive que esperar meses para saber, o que é só um diazinho pra vocês? Até lá, o que vocês acham? Vem um menininho ou uma menininha???, questionou.

Sthefany também não escondeu como está se sentindo com a novidade:

Ah que felicidade Meu Deus!!! Sim, já sabemos se nosso neném é uma menininha ou menininho! Foi tão lindo, tão nosso, tão a nossa cara! Obrigada meu amor @igorraschkovsky pelo maior presente das nossas vidas e por viver esse momento tão emocionante, mágico, e novo junto comigo!, disse.

E reiterou que o evento foi bem simples, apenas para o casal, já que todos estão em quarentena, mas que não queria deixar o momento passar batido:

Preciso dividir com vocês esse bolo e essa mesa que era para ser só uma coisinha simples para nós mesmos e para não passar em branco! Mas quando você chama a @leticiamelgacodecor ela não brinca em serviço não meu bem! Fez a mesa mais linda que a gente poderia ter! E o bolo dos sonhos com os irmãos mais velhos mais lindos e nem tão animados desse mundo by @polianasimao.

Na caixa de comentários, os seguidores, em sua maioria, apostaram que ela terá uma menina. Segundo eles, a cor da decoração já entregou a novidade. Será?