Mayra Cardi conta que desistiu de trabalhar com uma Kardashian quando conheceu Arthur Aguiar

22/05/2020 | 17:11



Mayra Cardi conversou com seus seguidores na última quinta-feira, dia 21, e contou que está atrás de uma nova casa, como ela já havia comentado anteriormente.

Ela reafirmou que já queria mudar de casa antes de se separar do marido, Arthur Aguiar, durante a quarentena. Cardi revelou que a cobertura onde mora está ficando perigosa para sua filha pequena, Sophia, já que não pode ser telada.

Nessa sexta-feira, dia 22, ela continuou:

- Estou na busca da casa encantada e estou indo em quatro cidades diferentes, porque não estou preocupada com o lugar exato - quer dizer, quero que seja um lugar seguro.

Depois, ela relembrou um pouco de sua vida pré-casamento com Arthur Aguiar:

- Morava na Califórnia, tinha minha casa, tudo lá. (...) Gosto muito de trabalhar, vim pro Brasil trabalhar com a Anitta, no meio desse meu trabalho acabei me separando. Conheci o Arthur no meio disso tudo e pensei, volto pra Califórnia ou caso com esse homem? Foi uma decisão bem difícil, na época tinha uma proposta de trabalho pra fazer com a Kardashian.

Ela contou então que tomou a decisão mais difícil de sua vida, desistindo de trabalhar com uma das Kardashian. Então, pediu para que seu irmão mandasse seus pertences para o Brasil, já que ela moraria aqui com o novo amado.

- Conheci um bofe lindo, gato, querido, vou ficar no Brasil.

Mayra brincou que se arrependeu da decisão, mas explicou que era só brincadeira mesmo, já que a união trouxe Sophia para sua vida.

Sobre o tamanho da nova casa, ela comentou:

- A casa tem que caber todo mundo. Quando entro na casa, não estou olhando nada pra mim. Olho e falo: Sophia: aqui é alto, ela cai, aqui isso... Lucas, tem que ter um quarto isolado, porque ele é adolescente, sexo sem barulho ninguém merece, não vou colocar ele pra transar do lado da Sophia, e ela escutar o grito. Tenho que ter uma casa grande pra que meu filho tenha uma vida de 19 anos, não vou deixar ele castrado.

E reafirmou também que não está em busca de relacionamentos até que a filha cresça um pouco:

- Eu quero um quarto do lado da Sophia, eu não tô querendo fazer sexo, durante uns seis anos. Se eu for, vou na casa dos outros.