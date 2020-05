Brian Austin Green está arrasado com o fim de seu casamento com Megan Fox

22/05/2020 | 09:10



Após Megan Fox ter sido flagrada na companhia de um rapper foi anunciado o fim de seu casamento de dez anos com Brian Austin Green. Apesar de o ex-astro de Barrados no Baile afirmar que ambos continuam amigos, principalmente por causa dos três filhos do casal, parece que a história não é bem essa. Segundo informações da Us Weekly, o ator não estaria bem com o término do relacionamento.

Uma fonte contou que Brian não está em um lugar bom e ainda acrescentou:

- [Ele] está arrasado por causa do divórcio.

Além de Noah, de sete anos de idade, Bodhi, de seis anos, e Journey de três anos, todos frutos de seu relacionamento com Megan, Brian é ainda pai de Kassius, de 18 anos, de um relacionamento prévio do ator com Vanessa Marcil. A fonte ainda informa que, com o fim do casamento dos dois atores, Kassius não sabe agora como será a dinâmica da família e teme não poder ver seus meio-irmãos mais novos:

- [Kassius] não tem passado muito tempo com a família. Kass não sabe se ele passará mais tempo com a família com Megan se afastando.

Complicado, né?