Família pressiona e mãe de Neymar Jr. termina namoro com Tiago Ramos

21/05/2020 | 09:10



O namoro de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr., com o modelo Tiago Ramos parece ter mesmo chegado ao fim. Segundo o jornal Extra, Nadine tomou a decisão de terminar mesmo o relacionamento depois de ter uma conversa com o namorado, alegando que não dava mais para continuar a relação, apesar de ainda gostar dele.

Nadine, de 52 anos de idade, teria sido pressionada pela família para terminar o romance com o rapaz de 23 anos de idade, principalmente depois que o passado de Tiago veio à tona.

Uma fonte do jornal afirmou que Nadine já até pensava em casamento e está triste com o término da relação. Nas redes sociais, eles continuam se seguindo e a foto em que aparecem juntos, publicada quando anunciaram o namoro no dia 12 de abril, continua sendo mantida nos perfis.

Depois do término, Tiago Ramos está na casa de um amigo, em Santos, litoral de São Paulo. Ele estaria buscando ajuda espiritual com um pastor que é próximo à família de Neymar.

Recentemente, Tiago teve seu nome envolvido em uma polêmica. Ele é acusado de ter agredido uma ex-namorada na Espanha, em 2019.

Em entrevista ao programa A Tarde é Sua, a balconista espanhola Rita Cumplido, de 44 anos de idade, deu mais detalhes sobre a agressão física que teria sofrido:

- Quase sempre era pelo mesmo motivo. Ele bebia muito, se alterava e ficava muito ciumento. Ele sempre pensava que eu estava com outros homens e que eu estava enganando ele. Ele colocava câmeras para me vigiar e ficava sempre atento às minhas ligações conversas do meu celular. Em uma dessas situações, ele ficou muito bravo, me pegou com muita força pelo braço e me deixou com o olho roxo. Ele era muitíssimo ciumento, mas ciumento no ponto de doente mental. Ele imaginava coisas que as pessoas normais não imaginavam, disse ela.

No dia 27 de outubro de 2019, ela teria procurado a polícia para prestar queixa, já que na mesma data teria sido agredida:

- Nesse dia, fui agredida mais violentamente e fui à delegacia. Ele fez um buraco enorme na minha cabeça, me jogou no chão e me deu um golpe muito forte. Eu tinha que denunciar, porque ele me bateu em frente à delegacia, na frente do policial.