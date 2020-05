Senado aprova empréstimo de US$ 80 mi para São Bernardo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



21/05/2020 | 00:01



O Senado aprovou ontem pedido de empréstimo feito pela Prefeitura de São Bernardo junto à CAF (Corporação Andina de Fomento), banco de desenvolvimento da América Latina, na ordem de US$ 80 milhões (R$ 455,5 milhões) para obras de mobilidade urbana, drenagem e construção de unidades de saúde.

O contrato envolve pavimentação, drenagem, sinalização viária e arborização de 280 quilômetros de vias; implantação de 30 quilômetros de calçadas e ciclovias; construção de terminal de acesso na região do pós-balsa; conversão para tecnologia LED na iluminação pública; abertura de seis unidades de saúde – UBSs (Unidades Básicas de Saúde), UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e Caps (Centro de Atenção Psicossocial); instalação de 13 creches e escolas de ensino fundamental, além de colocação de três bases de segurança. Todo pacote integra o Programa de Recuperação e Ordenamento Sócio Ambiental de Bairros São Bernardo.

O governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) terá 18 anos para quitar o empréstimo junto à CAF, com juros menores dos praticados pelo mercado privado. A administração municipal entrará com US$ 20 milhões (R$ 113,9 milhões) de contrapartida.

O relator do projeto no Senado foi Major Olímpio (PSL-SP). Segundo o senador, o programa vai beneficiar 343 mil são-bernardenses – o equivalente a 41,4% dos moradores. “Esses recursos serão de grande importância para o desenvolvimento da região e diretamente refletido em melhorias para a população. Essa é a minha obrigação (em dar parecer favorável)”, comentou Olímpio, que elogiou a situação fiscal da administração.

Com a aprovação do Senado, a Prefeitura de São Bernardo poderá dar andamento à licitação para contratar a empreiteira que tocará os projetos. Ainda não há prazo sobre quando o edital será lançado.

Segundo o governo Morando, o programa tem como objetivo “contribuir com o desenvolvimento sustentável da cidade e dos bairros especialmente da área de manancial, a partir de intervenções na infraestrutura urbana, voltadas à melhoria da mobilidade, da acessibilidade, do saneamento básico, da saúde, da educação e da segurança urbana, assim como a mitigação de impactos ambientais”. “Este processo foi iniciado há pouco mais de um ano, em prazo recorde da administração Orlando Morando, que conseguiu tramitar em todas as esferas do governo, e, na última semana, foi encaminhado ao Senado pelo presidente Jair Bolsonaro.” A administração agradeceu o empenho de Olímpio e dos demais senadores por São Paulo.