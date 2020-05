Cantor sertanejo Sorocaba anuncia nascimento do primeiro filho

18/05/2020 | 10:10



O cantor sertanejo Sorocaba, dupla de Fernando, anunciou o nascimento do filho Theo em seu Instagram na noite do dia 17 de maio. O pequeno, fruto de seu relacionamento com Biah Rodrigues, veio ao mundo através de um parto normal, com com 47 centímetros e dois quilos e 800 gramas, de acordo com a colunista do jornal O Dia, Fábia Oliveira.

Theo nasceu na maternidade do Hospital São Luiz, em São Paulo, e assim como a mãe, passa bem. Na rede social, Sorocaba postou a seguinte mensagem, acompanhada de uma foto com a mulher e o filho:

Hoje pude viver a maior experiência da minha vida, a chegada do meu filho, vindo de um parto lindo e natural. Biah Rodrigues, você foi incrível meu amor, que coragem! Foi mágico! Que Deus te abençoe meu filho.

Que alegria, não é?