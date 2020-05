EC S.Bernardo é campeão da Série A-3 da Paulistão League

Do Diário do Grande ABC



18/05/2020 | 00:12



O EC São Bernardo venceu ontem o Capivariano e sagrou-se campeão da Série A-3 da Paulistão League 2020, disputado no jogo PES (Pro Evolution Soccer 2020). Somando as duas partidas da final, o placar se encerrou favorável em 8 a 3 para Vitor Abdalla, mais conhecido como Mito Abdalla, que representou o Cachorrão. Antes da decisão do duelo, ele já havia eliminado Nacional (4 a 2, nas quartas de final) e Rio Preto (5 a 3, nas semifinais).

Quarta-feira, Vitor volta a campo para disputar com todos os finalistas, valendo o prêmio das três divisões do Estadual. A A-1 foi vencida pelo Red Bull Bragantino diante do Novorizontino, enquanto a A-2 teve o Votuporanguense campeão contra o Monte Azul.

Também representando o Grande ABC, o Santo André caiu para a Ferroviária nas quartas da A-1, mesma fase da desclassificação do São Caetano, mas pela A-2.