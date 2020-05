Ribeirão descaracteriza casa de Herbert Richers

Vinicius Castelli

Do Diário do Grande ABC



17/05/2020 | 23:30



Em 2017, após uma incansável luta que durou cerca de 15 anos e ter sofrido abandono, pichações e deterioração, a casa do produtor de cinema Herbert Richers (1923-2009) se tornou patrimônio cultural de Ribeirão Pires, tombada pelo Condep (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural e Natural de Ribeirão Pires). A construção, que data da segunda metade dos anos 1950, e que serviu como cenário para dois filmes estrelados pela Família Trapo, Papai Trapalhão, de 1968, que teve a participação de Jô Soares, além de Golias Contra o Homem das Bolinhas, lançado em 1969, sofreu recentemente descaraterização de suas cores originais.

Quem passar agora pelo tradicional local, que fica na Rua Joaquim Xavier de Barros, no bairro Pastoril, ao invés de branco e das pedras sem coloração, como era originalmente o imóvel histórico, verá o casarão estampado em laranja e azul, cores da Defesa Civil, que seria abrigada em breve no bem tombado.

Especialista em gestão cultural, Marcílio Duarte explica que a nova pintura, com cores não originais e completamente diferentes da proposta arquitetônica do imóvel, é um crime contra o patrimônio cultural de Ribeirão Pires. “Infelizmente as novas cores mudam completamente a proposta original. A casa é de 1957, essa cor jamais seria aplicada em uma casa desta época. Eles estão confundindo as cores da Defesa Civil com o bem protegido”, afirma.

Sobre a casa ser ocupada pela Defesa Civil, o especialista vê com bons olhos a decisão. “Desde que se cumpra todas as normas de preservação, faça uma ocupação compatível com o bem que está protegido”, explica Duarte, que foi diretor de patrimônio e coordenador do Catp (Centro de Apoio Técnico ao Patrimônio) de Ribeirão Pires de 2014 a 2019 e fez todo o acompanhamento técnico do processo de tombamento do prédio.

A questão, segundo Marcílio, está na descaracterização dos elementos arquitetônicos. “A casa não tinha essa cor (laranja e azul), é uma casa de veraneio, um dos últimos exemplares que ainda temos na cidade, e que remonta a um período específico da nossa história, da época em que Ribeirão Pires era uma estância de veranistas”, afirma.

Duarte explica que o imóvel não foi só um lugar de moradia e que não foi isso exatamente que influenciou o tombamento do espaço. “O que justificou foi o fato de terem sido rodados dois filmes nacionais de um período do nosso cinema que é importante. A casa foi usada como cenário, então, tem um vínculo direto com a produção cinematográfica. O Herbert fez questão de contratar para o primeiro filme atores mirins de Ribeirão Pires. Teve seleção de atores. Teve lojas de Ribeirão Pires que ofereceram móveis para mobília do cenário. Tem toda uma história, também afetiva, que justifica a proteção desse casarão”, argumenta o especialista.

Questionada pelo Diário sobre a mudança de cores fora do padrão, a Prefeitura de Ribeirão Pires afirmou por meio de nota que, por anos, o imóvel ficou abandonado, representando risco à segurança de moradores da vizinhança, além da deterioração do próprio patrimônio.

“No início de 2019, as Lojas Cem, até então proprietária da área, fez proposta de doação ao município. A Prefeitura realizou, então, a limpeza e o fechamento do acesso ao local, para impedir seu uso de forma indevida – enquanto tramita processo de desdobro da área”, explicou a nota da administração.

A Prefeitura assume que descaracterizou o móvel ao pintar as paredes com as cores laranja e azul da Defesa Civil e garante que nos próximos dias vai refazer os trabalhos para tentar deixar a fachada da residência com cores mais próximas possíveis das originais da época.