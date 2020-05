Polo Cultural promove concurso de poesias

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



14/05/2020 | 11:45



O Polo Cultural está promovendo concurso de poesias durante a pandemia. Trata-se do Tâmaras - Poemas para Depois do Amanhã, que será realizado de forma virtual e dividido em categorias, sendo aberto a todas as idades, com premiação em dinheiro para três primeiros lugares de cada quesito. As incrições podem ser feitas até dia 22 no site polocultural.com.br/tamaras/ .

O concurso abrange três categorias, destinadas, respectivamente, a novos autores que nunca tiveram textos publicados em livros, (Semear),alunos do ensino público (Cultivar) e poetas independentes ou sem vínculo com editoras (Colher). Para participar, é obrigatório o envio de um vídeo com a gravação da obra composta. A obra deverá ser inédita e ter no máximo três minutos de duração, apenas de fala.

Um comissão formada por cinco coletivos de poetas - Slam 13, Slam das Minas - SP, Sarau do Binho, Poetas Ambulantes, Mesquiteiros - Um Por Todos, Todos Por Um – será responsável pela primeira etapa da seleção e vai escolher 30 obras finalistas, 10 em cada categoria, que irão para o Youtube e serão submetidos, numa segunda fase, ao voto popular do internauta.

O tema do concurso tem inspiração em um ditado árabe antigo: "Quem planta Tâmaras, não colhe Tâmaras". Isso porque em seu processo natural, sem as técnicas de cultivo avançada, as tamareiras levavam de 80 a 100 anos para frutificar, ou seja, seu plantio era como um exercício de solidariedade, de doação ao próximo, pois se cultivava independente de quem viesse a colher o fruto.

“Propomos aos poetas essa importante e urgente construção, dos Poemas para depois do amanhã, onde possamos sonhar o mundo que iremos encontrar no futuro, e os desafios dessa nova relação com o planeta que cada um precisará descobrir e estabelecer. Voltar a circular pelos dias com os passos certos, com o amor e a coragem que o tempo pedirá”, provoca Marcelo Sollero, da Pólo Cultural, Educação e Arte, realizadora do evento. O concurso propõe o semeio das palavras como forma de enfrentar essa pandemia: se ainda não há cura ao vírus, que a arte viralize afeto e sonhos para os dias que virão. Convidamos os amantes das palavras para esse desafio, que surge não só como uma ferramenta de aproximação das pessoas, por meio da troca de experiência nos versos a serem escritos, mas também como um remédio para injetar empatia e esperança no inconsciente coletivo”.