Whindersson Nunes e Luísa Sonza mostram amizade ao interagirem no Twitter e fãs se impressionam: Como se supera ex tão fácil?

14/05/2020 | 11:11



É maturidade que chama, né? Whindersson Nunes e Luísa Sonza anunciaram recentemente o fim do casamento, mas mostraram que a amizade continua! Ambos não só continuam se seguindo no Twitter, como tiveram uma interação bem divertida na última quarta-feira, dia 13.

Tudo começou quando o humorista compartilhou um post que trazia a seguinte mensagem:

Agora não dá mais mesmo. Desisto.

Ao compartilhar, o próprio Whindersson escreveu:

Rapaz, você acordar e ver uma m***a dessa é revoltante.

Acontece que, quem clicar no tuíte, vai ficar em um loop de mensagens desse mesmo estilo e nunca vai chegar em uma resposta final! E foi exatamente isso o que aconteceu com Luísa, que comentou no post do ex-marido:

Whindersson, eu fiquei umas duas horas procurando!

E ele respondeu:

Realmente revoltante, não é?

Os seguidores admiraram a amizade dos dois:

Alguém pode me ajudar ou ensinar como se supera ex tão fácil?

Fofos! Se vocês superaram eu não sei, mas eu superei nada, não.

Eu tô indignada que ainda não superei este término!

Acho que eu iria fazer um pacto pra nunca mais ver a minha ex. Impressionado com o nível de vocês, são exemplos!