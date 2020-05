Mais de um mês após internação por conta do coronavírus, Nick Cordero começa a acordar do coma

13/05/2020 | 10:10



Como você deve ter acompanhado, o ator Nick Cordero havia sido internado no dia 30 de março após contrair o novo coronavírus, e passou por diversas complicações que o deixaram inconsciente. Enquanto estava na UTI, Cordero teve um problema de coagulação que resultou no amputamento de sua perna direita. Além disso, ele também contraiu uma nova infecção no pulmão, que se espalhou pelo sangue e resultou em um choque séptico em seu corpo. Sua esposa, Amanda Kloot, chegou a relatar que o ator teve que ser reanimado em determinado ponto.

Agora, no entanto, Nick parece finalmente estar apresentando melhora. De acordo com o E! News, Amanda compartilhou com os seguidores através do stories no Instagram que, após alguns dias, Nick já estava voltando à consciência:

- Pessoal, talvez tenhamos que mudar nossa hashtag. Nick, papai, está acordado! Finalmente confirmado após dois dias de: Ele está realmente fazendo isso? Você fica tão empolgado, por que as enfermeiras pensam: Achamos que isso está acontecendo. O médico confirmou hoje: Sim, acho que Nick está acordado. E eu fiquei tipo: Oh meu Deus.

Na última segunda-feira, dia 12, Kloots também postou no feed da rede social uma foto de Nick, que você pode ver em destaque, compartilhando mais uma boa notícia com os internautas:

Tivemos ótimas notícias esta manhã. Nick está começando a seguir comandos e fazendo sinais simples!!!!! Ele está muito fraco, então apenas abrir os olhos é uma luta, mas está acontecendo. Ele está começando a acordar!! Ainda não estamos fora de perigo, ainda há preocupações com outras coisas, mas essa notícia hoje sobre seu estado mental é uma vitória!

Esperamos que a saúde do ator continue a progredir, e que logo ele esteja junto de sua família novamente!