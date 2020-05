Monumentos da Capital ganham máscara de proteção

Do Diário do Grande ABC



12/05/2020 | 10:46



Dezesseis monumentos e estátuas espalhados pela cidade de São Paulo ganharam máscaras de proteção para conscientizar a população sobre a importância de usar a peça para se proteger contra o novo coronavírus. A ação, iniciada hoje, é realizada pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com a prefeitura da Capital.

Entre os monumentos e estátuas ''protegidos'', estão o Monumento às Bandeiras, Estátua da Praça IV Centenário, Estátua de Pedro Álvares Cabral, Estátua de Faria Lima, Estátua de Nicolau Scarpa, Estátua de Mário de Andrade, Estátua do Borba Gato, Monumento Francisco de Miranda (Praça do Ciclista), Busto de Mário de Andrade, Monumento Anhanguera (Trianon), Estátua de Luiz Gama (Arouche), Estátua de Luiz Lázaro (República), Estátua do Índio Caçador (República), Estátua deAdoniran Barbosa e Estátua de Baden Pawel.

O uso da máscara passou a ser obrigatório em todo o Estado a partir do dia 7 de maio. Especialistas indicam que esta é uma importante medida para prevenção contra a Covid-19, pois evita o contágio pelos meios de transmissão do vírus. Até ontem (11), a doença atingiu 46.131 pessoas no Estado de São Paulo.