Entidade entrega 900 cestas em comunidades andreenses

Anderson Fattori



12/05/2020 | 00:06



Moradores de comunidades e conjuntos habitacionais de Santo André começaram a receber ontem cestas básicas para tentar minimizar os estragos causados pela pandemia do novo coronavírus. A ação social promovida pela Fundação Banco do Brasil e o MDDF (Movimento de Defesa dos Direitos de Moradores em Núcleos Habitacionais) vai contemplar cerca de 3.500 pessoas de 64 comunidades. No total, serão distribuídas 900 cestas, o equivalente a 25 toneladas de alimentos.



Dentre os locais que serão beneficiados estão a comunidade do Tamarutaca (Vila Guiomar), favela do Amor (Vila Luzita), morro da Kibon (Sítio Cassaquera), Ciganos (Utinga), Eucaliptos (Cata Preta), além dos conjuntos habitacionais Prestes Maia e Gonçalo Zarco (Vila Sacadura Cabral), Procópio Ferreira (Vila Humaitá), Guaratinguetá (Jardim Alzira Franco) e Jorge Beretta (Vila Curuça).



“Essa ação surgiu como uma demanda do comitê das comunidades, criado pelo MDDF para dar apoio a periferias neste momento de pandemia do novo coronavírus. As iniciativas governamentais ainda não conseguem atingir toda a população, por isso, como entidade da sociedade civil, buscamos alternativas para que as famílias tenham acesso a algum benefício e alimento na mesa”, explica o líder do comitê, Edinilson Ferreira dos Santos, 39 anos.



Para arrecadar os alimentos, o MDDF contou com apoio do Banco do Brasil e de outras instituições financeiras, que doaram R$ 100 mil para a ação social. Todo o alimento foi levado para o Sindicato dos Bancários do ABC, que ajudou no apoio logístico para montagem e distribuição das cestas básicas.



As doações ainda contaram com um componente especial. A Rede Beija-Flor de Pequenas Bibliotecas Vivas, associação da sociedade civil de Santo André em defesa do direito à leitura e à literatura, doou 400 livros para alimentar a alma, trazer informações e entretenimento para adultos e crianças.



“Essas doações vão me ajudar muito porque a minha situação financeira ficou um pouco prejudicada. Vou aproveitar para ler o livro e me distrair”, afirma a costureira Maria das Graças Leite, 51, moradora do conjunto habitacional Prestes Maia, na Vila Sacadura Cabral.



Os idealizadores esperam realizar ações semelhantes em outros locais. Para isso, a Fundação Banco do Brasil continua recebendo doações para apoiar ações de prevenção e combate ao novo coronavírus. Os recursos serão utilizados para assistência social, alimentação, cuidados com a saúde, aquisição de insumos e equipamentos hospitalares e repassados à sociedade por meio de entidades privadas sem fins lucrativos. Para contribuir basta acessar o site coronavirus.fbb.org.br.