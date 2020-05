Brasil registra 496 óbitos nas últimas 24 horas e tem 11.123 vítimas fatais

Do Diário do Grande ABC



11/05/2020 | 07:00



O Brasil contabilizou mais 496 vítimas fatais da Covid-19 e acumula 11.123 mortes pela doença, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. No mesmo intervalo, o País somou 6.760 novos casos da doença, chegando ao saldo de 162.699 infectados durante a pandemia.

O balanço de ontem quebrou sequência de cinco dias com registros de mais de 600 mortes. O recorde contabilizado em 24 horas é de 751 vítimas da última sexta-feira. Técnicos do Ministério, no entanto, já afirmaram que os registros caem durante os fins de semana e feriados, quando serviços de notificações de infectados e vítimas não funcionam em alguns locais do País.

Os dados também não significam que todas as mortes ocorreram ontem. Os óbitos são diluídos em semanas, mas a Pasta apenas faz a confirmação quando encerra análises de cada caso.

São Paulo registrou 3.709 mortes, sendo 101 desde ontem. Há 45.444 casos confirmados. Das 645 cidades de São Paulo, 412 têm, pelo menos, um registro de Covid-19. Um ou mais óbitos ocorreram em 177 municípios. Ontem eram mais de 9,8 mil internados, sendo 3.909 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 5.938 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 67,9% no Estado e 83,3% na Grande São Paulo.

REGIÃO

O Grande ABC tem 5.423 casos suspeitos, 2.813 confirmados e 262 mortes por causa da pandemia. Em Santo André são 791 positivados para a Covid-19 e 548 em investigação. As mortes são 68. São Bernardo concentra 811 casos confirmados e investiga 2.883. Na cidade são 93 mortos. Em São Caetano, são 529 casos e 444 aguardando resultado de teste. As mortes chegam a 22 na cidade, sendo que nove ainda aguardam a confirmação.

Ribeirão Pires tem 84 casos positivos e 55 suspeitos. São 10 mortes por causa do vírus e mais uma suspeita em análise. Em Rio Grande da Serra são 36 casos, 36 em investigação e 3 mortos. A soma foi atualizada sábado. Diadema e Mauá também não divulgaram os últimos balanços.