Anitta é acusada de cortar ex de foto, mas responde com bom humor

08/05/2020 | 17:10



Era para ser só uma postagem fofa para desejar feliz aniversário a um de seus melhores amigos - mas não saiu como o planejado!

Anitta compartilhou uma sequência de fotos em seu Instagram para parabenizar o músico colombiano J Balvin, que completou 35 anos de idade na última quinta-feira, dia 7. Mas um detalhe em um dos cliques chamou mais atenção do que as palavras graciosas da cantora para o colega - e os fãs foram à loucura nas redes sociais!

Meu irmão! Te amo com toda a minha alma. Feliz aniversário, escreveu a poderosa.

A quarta imagem da publicação, entretanto, causou um certo alvoroço na internet. Uma página de memes no Instagram apontou que a foto original contava com a presença de Thiago Magalhães, ex-marido de Anitta. Por isso, a funkeira começou a ser acusada de ter apagado o ex de propósito para reaproveitar um clique com Balvin. Pode isso?

Mas Anitta não deixou barato e defendeu-se ali mesmo no Instagram. Nos comentários de um post, ela respondeu à provocação com bom humor:

Eu JAMAIS perderia meu tempo precioso fazendo isso. Joguei no Google Anitta e Balvin (para dar parabéns para ele) e achei essa foto, explicou.

