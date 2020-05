Testamos: ar-condicionado LG Dual Inverter Voice Portátil é controlado por voz, fácil de usar e silencioso

Sérgio Vinícius

O ar-condicionado LG Dual Inverter Voice Portátil faz o que se espera dele: refrigera bem uma área de 20 metros quadrados. Muito silencioso, o eletrodoméstico permite que usuários o instalem em ambientes que requerem tranquilidade (como quartos de dormir) e deixem funcionando sem prejudicar até mesmo quem tem sono leve.

Por falar em instalação, é relativamente simples fazer isso no LG Dual Inverter Voice Portátil. Com rodinhas, basta posicioná-lo perto de algum local com saída de ar, instalar a placa de montagem para a mangueira e pronto. O suporte pode ser montado vertical ou horizontalmente, de acordo com a janela.

Entretanto, o modelo oferece atrativos que vão além do que boa parte do público procura – alcance e qualidade na refrigeração, silêncio quando em operação e facilidade na instalação. A LG embutiu uma série de atributos tecnológicos que podem agradar a usuários que desejam praticidade.

Do ponto de vista hi-tech, o que mais chama a atenção no modelo é a possibilidade de ser controlado por voz. Compatível com o Amazon Alexa Echo (via app Echo) e com o Google Assistente (via app Google Home), basta conectar o smartphone ao ar-condicionado (desde que estejam na mesma rede Wi-Fi durante a configuração). Feito isso, a conversa entre ambos os gadgets dispensa internet. Então, ele pode ser programado (ligar, escolher temperatura) até mesmo quando o usuário está na rua.

Nos testes realizados pelo 33Giga, o modelo se portou perfeitamente em diversas possibilidades de operação. O comando por controle remoto, claro, foi fiel ao pedido. E o mesmo ocorreu com a moderação por comandos de voz ou app, realizados por meio de dois smartphones Android.

Raio-X

Nome: LG Dual Inverter Voice Portátil

Ciclo: frio

Alimentação elétrica (em V/Hz): 127/60

Corrente (refrigeração) (em A): 11

Capacidade de refrigeração (em BTU/h): 14.000

Potência (refrigeração) (W): 1.370

Gás refrigerante: R-32

Controle remoto sem fio: sim

Conexão remota via wi-fi: sim

Comando de voz com Google Assistente e Alexa: sim

Display: LED

Modos: refrigerar, seco e ventilar

TIMER (até 24 horas): sim

Auto restart: sim

Área do ambiente: de 16 a 20 metros quadrados

Filtro de ar: lavável

Peso líquido (em kg): 32,2

Acabamento: branco

Sistema de auto evaporação: sim

Velocidade do ventilador para refrigeração: 4

Velocidade do ventilador para ventilação: 3

Tipo de saída de ar: superior

Nível de ruído interno (dB[A]): 53/50/47/44

Dimensões (AxLxP, em cm): 77,3×49,3×46

Compressor: DST102MAB

Preço: R$ 4.600

Pontos positivos: comando por voz, silencioso, fácil de montar

Pontos negativos: preço, dimensões e peso

Site: https://is.gd/CciqhY



Sobre o modo silencioso do ar-condicionado, a LG informa que trata-se do “primeiro aparelho portátil no mercado brasileiro com o compressor Dual Inverter”. Na prática, o balanceamento do rotor duplo garante maior estabilidade e reduz a vibração. Isso proporciona maior economia de energia e refrigeração rápida, por meio de um controle mais amplo da velocidade. O resultado de toda essa engenharia é um baixo nível de ruído (44 decibéis, no modo sleep).

O equipamento tem três modos de operação: refrigeração, ventilação e desumidificação. Refrigerar é ideal para resfriar o ambiente em dias quentes. Ventilar circula o ar. Desumidificar, ideal para dias chuvosos e úmidos.

Entre os pontos negativos do ar-condicionado estão, em primeiro lugar, seu preço. A LG pede R$ 4.600 pelo Dual Inverter Voice Portátil. Ao considerar modelos portáteis com capacidade de refrigeração semelhante (mesmo que sem os comandos de voz e demais artifícios tecnológicos), pode-se encontrar por menos de R$ 2 mil nas prateleiras.

Outro ponto que pode desagradar, principalmente para quem deseje alocá-lo em dormitórios ou salas pequenas, é o tamanho e o peso. Mesmo sendo portátil (porque pode-se movê-lo com facilidade graças às rodinhas), ele tem 77,3 x 49,3 x 46 cm e mais de 30 kg. Medidas pouco menores do que de algumas máquinas de lavar roupas.

Colocados todos os prós e contras, o resumo é que pode valer a pena optar pelo LG Dual Inverter Voice Portátil caso o usuário não tenha restrições financeiras e de espaço. E que, além disso, procure um bom – e altamente tecnológico – ar-condicionado. Para orçamentos e espaços mais apertados, ele pode ser uma opção salgada (e pesada) demais.

