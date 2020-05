Sto.André faz blitz para ajudar moradores de rua

Vinicius Castelli

Do Diário do Grande ABC



07/05/2020 | 23:46



O Grande ABC teve ontem a madrugada mais fria do ano, com o termômetro na casa dos 13°C e esta deve ser a tendência para os próximos dias. Com isso, a Prefeitura de Santo André deu início na noite de ontem à Operação Inverno, na qual equipes percorrem diversos pontos da cidade para ajudar moradores de rua.

A concentração teve início por volta das 18h, no Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua), na Avenida Queirós dos Santos, 736. De lá a equipe de assistentes sociais partiu para a abordagem e convite para que os andarilhos não durmam ao relento.

Os que não aceitam sair das ruas recebem kit lanche, roupas e cobertores. E neste ano a Operação Inverno conta com outro item: a máscara de proteção, oferecida por causa da pandemia da Covid-19. Os moradores de rua também fazem a higienização das mãos com álcool gel. Além disso, na abordagem a Prefeitura segue realizando o trabalho de alertar e informar sobre o novo coronavírus, sobre a importância de evitar aglomerações e também de manter higiene nas mãos, por exemplo.

A primeira fase da ação segue até domingo e será realizada em várias regiões da cidade, como Centro, 2º Subdistrito, Vila Sacadura Cabral, Jardim Cristiane e Vila Luzita, por exemplo.

“Tem gente do grupo de risco (do novo coronavírus). Há diabéticos, pessoas que fazem uso de bebida alcoólica e idosos”, explica Marcelo Delsir, secretário de Cidadania e Assistência Social de Santo André. Ele comemora o fato de não haver, até o momento, nenhum caso confirmado de Covid-19 em pessoas em situação de rua, tampouco óbitos.

Ele lembra que a Prefeitura não pode obrigar as pessoas a saírem das ruas, mas os que aceitarem podem ser encaminhados ao Centro POP, que conta com reforço de segurança da equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) e oferece atendimento, alimentação e banheiro para higiene pessoal. Há ainda a Casa de Acolhimento no Parque Miami e o Albergue Noturno, que fornecem higienização, alimentação, cama e cobertor.

Delsir avisa ainda que, caso os abordados queiram ser acolhidos permanentemente, enquanto houver essa fase pandêmica, é possível. “Há abrigo emergencial”, frisa. Foi montado alojamento especial no Ginásio Noêmia Assumpção, no Jardim Santo Antônio, para pessoas em situação de rua.

Segundo o secretário, neste ano a Prefeitura está ampliando o número de vagas dos alojamentos, buscando atingir a meta de 180 lugares de acolhimento noturno. “Se percebermos que muitos querem ser acolhidos, aumentaremos o número de vagas”, afirma.

O secretário avisa para a importância de a população participar, avisando à Prefeitura de casos de pessoas em situação de rua. Basta ligar para os telefones do Centro POP (4427-6207 e 4432-2182). Há atendimento 24 horas por meio dos números de telefones 94734-7319 e 94715-0052. Outra opção é o COI (Centro de Operações Integradas) pelo telefone 199. A Operação Inverno acontece até o fim de setembro.