País tem novo recorde com 600 mortes em 24 horas; Grande ABC chega a 215

05/05/2020 | 23:42



O Brasil alcançou ontem mais um recorde negativo na pandemia do novo coronavírus. Em 24 horas entre segunda e terça-feira foram registradas 600 mortes – diferença entre os dois boletins divulgados pelo Ministério da Saúde – e o País chegou a 7.921 vítimas fatais por causa da doença. Além disso, são 114.715 pessoas infectadas (6.935 a mais do que no dia anterior). Entretanto, o secretário nacional da Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, minimizou a importância dos dados.

“Destes 600, 25 (pessoas) evoluíram para o óbito no dia de hoje (ontem), ou seja, morreram hoje (ontem). Cinquenta e um morreram ontem (segunda-feira). Não são 600 óbitos que aconteceram nas últimas 24 horas. Algumas já tinham falecido, lamentavelmente, em decorrência do (novo) coronavírus e estavam em investigação”, argumentou ele.

No boletim divulgado pelo governo do Estado, foram apontadas 2.851 mortes em solo paulista e 34.053 casos confirmados. Destes, 2.304 são no Grande ABC, de acordo com os informativos das sete prefeituras. São Bernardo segue à frente das vizinhas, com 673 infectados, seguido por Santo André, com 597. São Caetano, 467; Diadema, 302; Mauá, 169; Ribeirão Pires, 65; e Rio Grande da Serra, 31, completam a lista dos acometidos pelo novo coronavírus.

Já com relação às vítimas fatais, a região alcançou 215 perdas, 13 a mais do que o balanço divulgado segunda-feira. Estas novas mortes foram registradas em São Bernardo (sete, alcançando 70 no total), Santo André (quatro), São Caetano (uma) e Diadema (uma).

O Grande ABC soma ainda 5.265 pessoas aguardando o resultado dos testes.

MAIS NÚMEROS

O mundo se aproxima das 4 milhões de pessoas infectadas pela Covid-19. Ontem, segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) e outros órgãos internacionais, 3.659.271 já tiveram a doença identificada. Além disso, as vítimas fatais chegam a 256.736. Os Estados Unidos seguem como recordistas de casos: 1.233.146.