Roberto e Rafinha Justus se derretem por Ana Paula Siebert em ensaio de nove meses de gestação e Ticiane Pinheiro comenta

05/05/2020 | 09:10



Desde que descobriu que estava grávida de sua primeira filha com Roberto Justus, Ana Paula Siebert vem mostrando cada detalhe da gestação aos seus seguidores, fazendo com que todos se derretam. E agora que ela está no nono mês de gestação, prestes a conhecer o rostinho de Vicky, a ansiedade só aumenta.

Por isso, ela, o marido e Rafinha Justus, filha mais nova do empresário, fruto do casamento que ele manteve por anos com Ticiane Pinheiro, fizeram um ensaio para lá de lindo para marcar este momento.

A foto, compartilhada pelo apresentador, tem a seguinte legenda:

Rafinha e papai dando carinho para a Vicky que está quase chegando... #mygirls.

E é claro que Tici iria comentar o clique de porta-retrato:

Tá chegando a hora, comemorou.

Ana Paula ainda aproveitou para mostrar um clique feito apenas com Rafinha, quando escreveu:

Sisters #Rafinha #Vicky.

A pequena é só alegria esperando a irmã caçula.

Em outro clique Ana Paula escreveu:

Nada que uma make, um babyliss e uma coroa de flores não façam uma grávida de nove meses parecer plena e sem dor nas costas #flowers #9monthspregnant.

Roberto Justus, claro, comentou a foto da amada:

Minha gata.

E ainda teve outra pose, que mostra como ela está radiante com a gravidez.

Disseram que minha barriga está enorme, ahh se pudessem ver o tamanho que está meu coração #BabyVickySJ #37semanas #amorsemfim.