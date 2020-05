Grande ABC registra mais três mortes pelo novo coronavírus

Yasmin Assagra

do Diário do Grande ABC



03/05/2020 | 18:01



De ontem para hoje, o Grande ABC registrou mais três mortes pelo novo coronavírus, até o momento. Segundo os boletins epidemiológicos das Prefeituras, duas mortes foram em São Bernardo, subindo de 58 para 60 ocorrências, e um caso registrado em São Caetano, registrando 16 casos.

Em São Bernardo ainda registram 631 casos confirmados - ontem eram 581. As duas novas mortes no município são de duas mulheres, uma delas de 65 anos, com pressão alta, diabetes e obesidade mórbida e a outra vítima tinha cardiopatia crônica.

Já em São Caetano, a cidade possui 1.285 casos notificados pela Covid-19, sendo 393 já confirmados pela administração municipal.

A cidade de Ribeirão Pires permanece com 63 casos positivos do novo coronavírus entre moradores da cidade. Os óbitos do município também permanecem em sete ocorrências confirmadas até o momento, mesmo número que ontem.

O Diário aguarda os boletins das cidades de Santo André, Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra.

CENÁRIO

Conforme balanço da Secretaria de Estado da Saúde deste domingo, São Paulo registra 2.627 vítimas fatais pela Covid-19, entre elas 1.538 são homens e 1.089 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 73,6% das mortes. Ao todo, cerca de 31.772 casos estão confirmados em todo Estado.

Os principais fatores de risco associados à mortalidade são cardiopatia (60,1% dos óbitos), diabetes mellitus (43,6%), doença renal (11,6%), doença neurológica (11,3%) e pneumopatia (10,7%). Outros fatores identificados são imunodepressão, obesidade, asma e doenças hematológica e hepática.

Já em cenário nacional, o Brasil registrou nas últimas 24 horas mais 4.588 casos de Covid-19, o que fez com que o País ultrapasse a marca dos 100 mil infectados pela nova doença - são 101.147 casos identificados. Além disso, desde sábado, dia 2, o País contabilizou mais 275 mortes pelo novo coronavírus. No total, são 7.025 óbitos confirmados.