Hegemonia tucana

Do Diário do Grande ABC



03/05/2020 | 11:31



O PSDB, do governador João Doria, é atualmente o partido mais poderoso do Grande ABC. Os números, reproduzidos em extensa reportagem publicada nesta edição do Diário, expõem de modo inequívoco a força tucana. Além de possuir quatro dos sete prefeitos da região – inclusive os dos três municípios mais ricos e influentes nas esferas estadual e federal: São Bernardo, Santo André e São Caetano –, a agremiação tem filiados em 24 dos 142 assentos existentes nas Câmaras do bloco. Mas a representatividade da sigla não se reverte em atenção do governo paulista às sete cidades.

Em setembro de 2018, faltando um mês para o primeiro turno da eleição que definiu Doria como o atual governador, este jornal enumerou em sua Primeira Página oito pleitos que a região esperava ver atendidos pelo governo do Estado. O rol variava da implantação da Linha 18-Bronze do Metrô à compensação financeira pelo uso da água que a região fornece para matar a sede dos moradores da Grande São Paulo. Garantida pela abertura das urnas, a manutenção do PSDB no poder paulista, aliado da maioria dos prefeitos da região, fez crescer a expectativa de que os desejos regionais receberiam impulso.

Ledo engano. Decorridos dois anos da atual administração tucana, apenas uma das propostas apresentadas pela sociedade civil organizada foi discutida pela equipe do governador João Doria. Ainda assim, com resultado totalmente contrário ao pretendido pela sociedade civil organizada do Grande ABC. Em 3 de julho do ano passado, o governador chamou os prefeitos aliados ao Palácio dos Bandeirantes para anunciar que o projeto da Linha 18 estava sepultado, por falta de recursos, e seria substituído pelo projeto do BRT – corredor de ônibus que, aliás, também segue no terreno das boas intenções quase um ano depois.

Diante de tamanho descaso com as necessidades do Grande ABC demonstrado pelo governo do Estado, a pergunta que se faz é: de que adianta o PSDB acumular tanto poder na região se ele não se traduz em prestígio junto a João Doria?