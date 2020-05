Ana Hickmann nega que esteja grávida pela segunda vez: - Ainda não é verdade, infelizmente

01/05/2020 | 10:10



Ana Hickmann usou o Stories de seu Instagram para negar que esteja grávida pela segunda vez. O colunista Leo Dias havia informado que algumas fontes próximas da apresentadora confirmaram a novidade.

Por meio de uma série de vídeos, ela informou o seguinte:

- Essa manhã eu fui surpreendida por uma série de mensagens e também ligações de amigos, galera que trabalha comigo, me dando parabéns. E eu fiquei surpresa com esses parabéns porque estavam me perguntando se eu estou grávida do meu segundo filho. Galera, eu não estou grávida. A notícia da minha segunda gestação ainda não é verdade, infelizmente. Eu gostaria que fosse, mas não é.

Ana já é mamãe de Alexandre Junior, de seis anos de idade, fruto de seu relacionamento com Alexandre Correa e está tentando engravidar novamente.