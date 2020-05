Namorando Paulo Dalagnoli, Antonia Morais está passando a quarentena com o amado

01/05/2020 | 10:10



Logo após o fim de seu namoro com Wagner Santisteban, Antonia Morais havia supostamente engatado um romance com Paulo Dalagnoli no Carnaval. Pois bem, agora parece que o relacionamento engatou de vez, já que segundo informações do jornal Extra, ambos estão passando a quarentena juntos em uma mansão em Brasília, onde também está todo o clã de Gloria Pires e Orlando Morais, pais de Antonia.

Ambos até tentaram manter a discrição, mas por meio de fotos bem parecidas no Instagram deram pistas de que podem realmente estar morando juntos nesse período.

Ainda de acordo com o jornal Extra, antes de viajar para Brasília, o casal passou alguns dias em Teresópolis, no Rio de Janeiro, para celebrar o aniversário de 30 anos de idade de Paulo.

A fase de solteira de Antonia não durou muito tempo, não é mesmo?