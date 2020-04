Reabertura gradual do comércio da região só deve acontecer a partir do dia 11

Yara Ferraz

Diário do Grande Abc



29/04/2020



Após reunião feita por videoconferência com o governador do Estado, João Doria (PSDB) e os prefeitos da Região Metropolitana, as sete cidades vão seguir o decreto estadual de quarentena até o dia 10 de maio.

Com isso, a reabertura gradativa do comércio e serviços não essenciais só pode acontecer a partir do dia 11 de maio. Porém, a retomada está condicionada aos casos de Covid-19 e a disponibilização de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) nas cidades.

De acordo com o prefeito de Rio Grande da Serra e presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Gabriel Maranhão, é essencial não afrouxar as medidas econômicas neste período. "A economia, a gente recupera, uma vida perdida não. A gente não pode afrouxar as nossas ações, porque o momento mais grave está sendo agora. Tivemos o maior número de mortes no mundo ontem, e as nossas atitudes precisam ser responsáveis." Segundo ele, os números vão nortear as tomadas de decisão, mas o fato é que "até o dia 10 nada vai mudar."

Há uma semana, o prefeito de Diadema Lauro Michels (PV) se antecipou e resolveu fazer a retomada gradual do comércio por meio de decreto. Porém, a Justiça acatou pedido do Ministério Público, para a suspensão da medida.

"Vamos seguir rigorosamente a quarentena até o dia 10 de maio, até mesmo porque o nosso sistema inteligente tem indicado queda na taxa de isolamento em algumas cidades da Região Metropolitana. Temos que ficar alertas nesses casos, mas também parabenizar aquelas cidades em que a população tem respondido positivamente, permanecendo em suas casas, se resguardando, protegendo suas vidas e das demais pessoas. Juntos vamos superar essa crise. Juntos, tudo vai passar", disse Doria.

A reunião virtual aconteceu com todos os prefeitos da região metropolitana.