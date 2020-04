Site transforma playlists musicais em clipes no YouTube

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



29/04/2020 | 13:18



O site Soundiiz já foi indicado pelo 33Giga para quem deseja transferir gratuitamente playlists entre serviços de streaming. Por exemplo, se você tem uma conta no Spotify e deseja migrar para o Deezer, ele dá uma mãozinha com suas listas de canções.

Entretanto, a plataforma tem uma função que pode agradar quem gosta de assistir aos clipes de suas bandas favoritas. Ele permite enviar as playlists de serviços musicais (além das já citadas, Apple Music, Google Music, Naspter, Soundcloud) para o YouTube.

Com isso, ao entrar no site de vídeos, o usuário consegue assistir aos videoclipes que correspondem às músicas. Todo o processo leva questão de minutos e é bastante prático. Abaixo, veja o passo a passo (realizado em um PC com Windows 10).

1. Faça uma conta rápida no Soudiiz.

2. Se logue no seu serviço de streaming e no YouTube.

3. Encontre a playlist que deseja transformar em clipes e clique sobre ela.

4. Na janela que abre, clique em Sincronizar.

5. Em STEP 1: Selecione um destino, clique no símbolo do YouTube.

6. Clique em Nova playlist e dê Confirmar e continuar.

7. Em STEP 3: Programar sua sincronização, marque Adicionar faixas e dê Salvar configuração. Aguarde o carregamento.

8. Na próxima tela, dê Executar agora e aguarde alguns minutos.

9. Quando, na janela Status, aparecer a informação Terminado (no item Estado), sua playlist já estará no YouTube.