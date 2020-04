Policia prende homens com drogas e munições em Diadema

Mauricio Silva

Do Diário do Grande ABC



28/04/2020 | 13:16



PMs (Policiais Militares) do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia do ABC) prenderam nesta segunda-feira (27) dois homens no Jardim Canhema, em Diadema. Um estava com drogas e o outro com munições.

Segundo o boletim de ocorrência, agentes faziam patrulhamento pelo bairro quando visualizaram aglomeração no local, que é conhecido como ponto de drogas. Após abordarem o primeiro individuo, encontraram com ele certa quantidade de entorpecentes (número não divulgado).

Em seguida efetuaram a revista no segundo suspeito. Com ele foram encontrados cinco munições intactas de calibre 38 e um cartucho de calibre 12.

Interrogado, o homem informou que era GCM (Guarda Civil Municipal) de Diadema e estava no local para trocar as munições por drogas, alem de confessar que em seu carro havia mais quatro munições intactas de calibre 38 e um cartucho de calibre 12.

Encaminhados para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada, o indivíduo que estava com drogas ficou detido. O GCM pagou fiança e foi liberado.