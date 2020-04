De pijama, Ivete Sangalo faz show em sua própria sala

26/04/2020 | 09:10



Na noite do último sábado, dia 25, ocorreu a tão aguardada live de Ivete Sangalo! Chamado Em Casa, o projeto foi bem literal e trouxe a cantora bem à vontade no conforto de seu lar. Ao surgir de pijama rosa com bolinhas, a cantora animou a todos os telespectadores ao fazer um show de sua própria sala!

O destaque ficou também por conta do filho mais velho de Ivete, Marcelo, que ficou interagindo com a câmera e brincando com objetos, enquanto a mãe soltava a voz em seus maiores hits. O marido da cantora, Daniel Cady, também apareceu bastante e, em determinado momento, até mesmo cozinhou e lavou a louça durante a performance!

Nesse clima de intimidade, Ivete cantou canções como Tempo de Alegria, Festa, Sorte Grande, Abalou, dentre outras.

Vale citar que antes Ivete deixou bem claro que a sua live, que foi transmitida pela TV Globo e pelo Multishow, não teve uma grande produção:

- Vamos fazer tudo aqui de casa. Marcelo e Daniel vão me ajudar e só teremos outros dois profissionais, um para a transmissão via satélite e outro para o áudio. Somente o extremamente necessário e respeitando todas as orientações da OMS [Organização Mundial da Saúde].