São Caetano identifica 17 com Covid-19 no 1º dia de testes

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



26/04/2020 | 00:01



A Prefeitura de São Caetano começou ontem o drive thru de testagem rápida contra a Covid-19 e identificou 17 moradores com o vírus – todos assintomáticos, segundo o Paço.

O projeto disponibiliza exame gratuito, que ocorre em poucos minutos para averiguar se a pessoa está ou não com o novo coronavírus sem a necessidade de sair do veículo – seja ele carro ou moto. A primeira fase atende somente comerciantes e comerciários da cidade. A ação conta com arena montada na garagem municipal, no bairro Santa Paula (esquina da Avenida Presidente Kennedy com a Rua Ângelo Lodi), quase que em frente ao Teatro Paulo Machado de Carvalho.

É necessário que o público-alvo apresente documento pessoal e comprovante de atuação no comércio da cidade (cópia do contrato social, cartão CNPJ, carteira de trabalho, holerite ou crachá funcional) – possíveis familiares acompanhantes nos veículos não podem passar pela análise. O resultado demora aproximadamente 15 minutos para ser entregue, mas o público também pode verificar a avaliação pela internet.

“Com a soma do que nós já temos e mais os números desta ação ao longo da semana, queremos chegar à marca de 20 mil testes realizados”, afirma o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). “Nossa meta geral é chegar, até 10 de maio (data de possível início de flexibilização da retomada das atividades gerais no Estado de São Paulo), a cerca de 30 mil testes feitos, atingindo algo em torno de 20% da população da cidade”, emenda.

O dia inaugural foi marcado por longa fila, com dezenas de veículos que tomavam parte da Avenida Presidente Kennedy no sentido Centro. O jornaleiro Walter Serafim Junior, 62 anos, passou pelo exame junto da mulher Claudia Viudes, 57, que trabalha em um mercado. Ambos testaram negativo para a doença após mais de duas horas de espera.

“Creio que deveria ser feito não só em São Caetano, mas em todas as cidades da região, do Estado e do Brasil, se possível. Poderia ser mais aberto, porque você precisa ter carro para estar no drive thru”, comenta ele. “Ficamos preocupados e o teste tira um pouco do peso na consciência da gente”, completa ela.

Outro que negativou para o novo coronavírus foi Paulo Victor Rampim, 26, que chegou por volta das 8h30 e foi atendido às 11h. “Estou fora do grupo de risco, mas posso ter uma condição pré-existente que ainda não sei. A preocupação é mais na questão de se precaver”, diz o vendedor, que trabalha em uma loja de produtos naturais.

O levantamento das 564 averiguações realizadas de ontem contabilizaram 17 casos como positivos, todos assintomáticos – assim, nenhum precisou ser encaminhado para a tenda médica. Eles receberam orientação para cumprir o isolamento domiciliar. Quem mora com outra pessoa, deve, inclusive, ficar recluso em um cômodo. Os familiares destas pessoas serão testados nos próximos dias.

As ações do drive thru de testagem ocorrem até sexta-feira, sempre das 8h às 16h. Mais de 500 kits são disponibilizados diariamente.