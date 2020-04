Belo canta sucessos antigos em live e fãs especulam: Sei que você está cantando para a Viviane Araújo

23/04/2020 | 16:10



Belo cantou para, simultaneamente, mais de 800 mil pessoas na live que fez na última quarta-feira, dia 22. O cantor soltou a voz por mais de cinco horas, com clássicos não só dele, mas de outros grupos como o Soweto, que o consagrou, e o Só Pra Contrariar.

Mas os fãs mostraram mais uma vez que, além do vozeirão de Belo, tem outra coisa que não esquecem: a ex-relação dele com Viviane Araújo, que durou de 1998 a 2007.

No Twitter, ela foi comentada milhares de vezes:

Belo... eu sei que você tá cantando pra Viviane [Araújo].

Desculpa aí Gracyanne Barbosa nada contra você, mas o Belo com a Viviane Araújo era outro patamar de casal...

A verdade é que o Belo ama a Gracyanne, só nós é que não superamos a Viviane.

Live e aniversário

E teve mais um detalhe: a live de Belo foi justamente no dia em que o cantor completou 46 anos de idade.

Comemorando a data e o sucesso do show ao vivo, Gracy Barbosa, atual esposa do cantor, nascido Marcelo Pires Vieira, fez uma linda homenagem no Instagram:

Orgulho de você meu amor, me faltam palavras para descrever esse dia, 22 de Abril, que data especial e hoje foi perfeito. Além de tudo o que imaginávamos. O aniversário foi seu, mas quem ganhou o presente fomos nós! Eu, nossa família, amigos, fãs, as comunidades que serão ajudadas e a galera de casa. Que lindo ver, o carinho e respeito de todos com você, mais lindo ainda ver as pessoas se unindo, por uma causa tão linda e, juntos, fazendo a diferença na vida das pessoas. Aqui foi o começo, tenho certeza que virão muitos outros momentos como esse, afinal há muitos corações que precisam sentir sua doce voz. OBRIGADA a todos que nos ajudaram, que fizeram essa noite INCRÍVEL e ESPECIAL! Obrigada a todos que tornaram esse dia possível! Que venha a próxima, né? Te amooo e já estou no quarto esperando pra te dar seu presente.