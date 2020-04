Bruna Marquezine faz dancinha igual à de Manu Gavassi com look idêntico ao da cantora

22/04/2020 | 16:10



Bruna Marquezine continua na torcida por sua amiga, Manu Gavassi, no BBB20! E, em comemoração à permanência da cantora na casa, no paredão que aconteceu na última terça-feira, dia 21, Bruna apareceu dançando Don't Start Now, de Dua Lipa, a música que Gavassi mais ama dançar nas festas - e até já ensinou a coreografia para os colegas de confinamento.

E mais! Bruna usou um look igual a um que Gavassi já usou algumas vezes no BBB. No Stories, Bruna explicou que a marca mandou um conjunto para ela após ela brincar que a amiga estava fofa vestida de toalha de piquenique.

Enquanto isso, alfinetadas...

Bruna, mais uma vez, chamou um mutirão de votação contra um participante do BBB, no caso, Mari, para que Manu não saísse no paredão da última terça-feira, dia 21, e uma seguidora não gostou:

Sua nojenta egoísta estragando sonho de quem realmente fazia por merecer o prêmio... Por isso que nem o Neymar te aturou, escreveu a mulher, que até apagou seu perfil após a repercussão do xingamento.

Foi por isso mesmo. Acertou, rebateu Bruna, plena.