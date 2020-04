Morre jornalista da TV Globo após complicações do coronavírus

22/04/2020 | 12:10



O coronavírus, que foi classificado como uma pandemia global pela Organização Mundial da Saúde em 2020, já deixou mais de 75 mil mortos pelo mundo, e infelizmente algumas celebridades e lendas do entretenimento também não resistiram à doença, que causa diversas complicações, como dificuldade de respirar e pneumonia.

Roberto Fernandes, jornalista da TV Mirante, emissora afiliado da TV Globo do Maranhão, morreu na noite do dia 21 de abril por complicações do coronavírus, aos 61 anos de idade. A informação foi revelada no Jornal Nacional.

Ele estava internado desde o dia 23 de março a princípio com diagnóstico de pneumonia e chegou a ficar vários dias entubado. Após dois exames confirmaram o diagnóstico de Covid-19. Além de apresentador, Roberto era também comentarista de um programa de rádio da Mirante AM.

Ele deixa a mulher, dois filhos e um neto.

Além de Roberto, Robson Thiago Mesquita, mais conhecido como Tio Chico, morreu no dia 21 de abril com suspeita de Covid-19. Ele trabalhava como cinegrafista Regional do SBT no Rio de Janeiro.

A apresentadora Isabele Benito fez uma homenagem ao profissional por meio do Instagram:

Te amaremos pra sempre. Chicória, meu amigo querido lutou, foi um guerreiro como sempre se mostrou na vida.

Por meio de um comunicado, o SBT se pronunciou:

Neste momento de profunda dor e consternação, a emissora se solidariza com seus familiares e se junta à dor de todos aqueles que estão sofrendo a perda de seus entes queridos, permanecendo na luta coletiva que o mundo está vivenciando contra a pandemia. O SBT está prestando toda a assistência à família e reforça que atua de forma permanente nas medidas de prevenção, controle e enfrentamento à disseminação do Coronavírus, implementando e cumprindo todas as recomendações da OMS e Ministério da Saúde em suas dependências. À família e a todos os colegas de trabalho, oferecemos as nossas mais sinceras condolências.