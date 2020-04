Aaron Carter revela que a namorada está grávida do primeiro filho

22/04/2020 | 12:10



Se existem famosos mais animados com o ano de 2020, certamente são esses. O motivo? Eles anunciaram que vão aumentar - ou já aumentaram - a família este ano. O cantor Aaron Carter, de 32 anos de idade, anunciou em live no Instagram que será pai pela primeira vez.

O cantor mostrou o teste de gravidez da namorada, a modelo Melanie Martin, com resultado positivo. A novidade vem à tona um mês após Melanie ter sido presa por violência doméstica. Segundo o TMZ/i>, a polícia de Los Angeles foi à casa de Aaron depois de uma denúncia sobre uma briga entre o casal, que terminou com violência física. Aaron teria sido agredido por Melanie, que foi presa e pagou fiança para ser liberada.

Eles estão juntos desde o começo do ano e o rapaz contou em entrevista ao Entertainment Tonight que a chegada do bebê era algo que os dois desejavam, já que tentavam engravidar. Estou focado no futuro e em ser pai, quero ser um bom pai, disse ele.