Kim encaminha emenda de R$ 1 mi para São Bernardo

17/04/2020 | 00:01



Deputado federal eleito por São Paulo, Kim Kataguiri (DEM) encaminhou emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão para ser utilizado na área de saúde de São Bernardo. A verba estará disponível a partir do mês de maio ao município e deverá ser utilizada no combate à pandemia do novo coronavírus.

Do montante enviado à cidade do Grande ABC, a quantia de R$ 688,7 mil ficará empenhada para a santa casa de misericórdia instalada no município, enquanto o restante do pacote, cerca de R$ 311,2 mil, foi destinado para empregar em ações direcionadas pela Secretaria de Saúde de São Bernardo, gerida pelo médico Geraldo Reple Sobrinho.

“Em meio a esta crise sem precedentes que vivemos na saúde do nosso País, fico muito feliz em poder anunciar o empenho de uma indicação de R$ 1 milhão para a saúde de São Bernardo, por meio do orçamento federal”, alegou o democrata. A peça orçamentária foi aprovada no ano passado, em Brasília.

A verba destinada pelo deputado federal ao município da região foi articulada pelo coordenador do MBL (Movimento Brasil Livre) na cidade e pré-candidato a vereador Glauco Braido (PSD), que também se reuniu com a direção da Santa Casa de São Bernardo para entender como a quantia poderia ser utilizada. “O montante não pode ser usado para realizar construções ou reformas, já que é verba carimbada. Então, a santa casa deverá empreender o dinheiro na compra de remédios, máscaras e demais insumos, que visam o combate à pandemia (de Covid-19)”, pontuou Braido.

Segundo Kim Kataguiri, os dois montantes foram liberados no dia 9 de abril deste ano e deverão entrar nos cofres de São Bernardo em maio. A emenda tem como destinatário o fundo municipal de Saúde. O deputado alegou ainda que a maior parte foi direcionada à santa casa por entender que lá é onde ocorre o atendimento na ponta da crise sanitária.

A Prefeitura de São Bernardo, chefiada por Orlando Morando (PSDB), que se recuperou, recentemente, da Covid-19, confirmou a emenda enviada à administração e que o recurso será destinado para o custeio de ações da Saúde no município.