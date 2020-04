Obituário - 16 de abril de 2020

Ademir Medici

16/04/2020 | 09:59



Quinta-feira, 16 de abril de 2020

SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 12 de abril

Osmar da Silva, 65. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, terça-feira, dia 14 de abril

Ferdinando Russo, 94. Natural da Itália. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirce Andreolli, 91. Natural de Sorocaba (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 14. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Lázara Costa, 86. Natural de Cristais (MG). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Lopes do Nascimento, 82. Natural de Mococa (SP). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Isabel Santos Silva, 80. Natural de Camamu (BA). Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manuel Pereira Ribeiro, 78. Natural de Portugal. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Zenilda Sebastiana de Pádua, 76. Natural de Jupi (PE). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Djalma Alves do Nascimento, 72. Natural de Pesqueira (PE). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Laurindo Tambra Filho, 71. Natural de Estrela D’Oeste (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Sofia Neri Araujo, 66. Natural de Oeiras (PI). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Costureira. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Lima da Silva Araujo, 55. Natural de São Paulo (SP). Residia na Cidade Kemel, em Poá (SP). Dia 14, em Santo André.

Fabrício Sousa Silva, 23. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Autônomo. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, dia 15 de abril

Rogério da Silva, 41. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sábado, dia 11 de abril

Yume Watanabe, 82. Natural de Lins (SP). Residia na Vila Euro, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.

Marta Santos de Almeida, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Osvaldo Gomes de Lima, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, domingo, dia 12 de abril

Roque Vecchi, 84. Natural de Mococa (SP). Residia no Jardim Brasília, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Francisco dos Reis Santos, 78. Natural de Guaxupé (MG). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério da Paulicéia.

Osvaldo Bento Leme, 72. Natural de Potirendaba (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 12. Memorial Planalto.

Maria das Graças de Oliveira, 71. Natural de Caratinga (MG). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Sonia Maria da Silva, 62. Natural de Leopoldina (MG). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Josefa Iandecy Tavora, 60. Natural de Jaguaribe (CE). Residia no Jardim Santo Inácio, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, terça-feira, dia 14 de abril

Maurací Freitas Bernardi, 67. Natural de Catiguá (SP). Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 14, em Sano André. Cemitério do Baeta.



SÃO CAETANO

São Caetano, terça-feira, dia 14 de abril

Ismael de Castro Pereira, 90. Natural de Olímpia (SP). Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 14. Cemitério São Caetano, bairro Cerâmica.

Benedita de Souza Boleli, 78. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Rosana Maria Teixeira Felipe, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Santo André. Dia 14. Cemitério São Caetano. Vila Paula.



D I A D E M A

Diadema, terça-feira, dia 14 de abril

Josefa Alzira da Silva Pereira, 76. Natural de Altinho (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Maria Soares Reis, 76. Natural de Antonio Cardoso (BA). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Vanda Maria de Souza, 75. Natural de Boquim (SE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 14. Jardim da Colina.

Manoel Gonçalves de Souza, 69. Natural de Urandi (BA). Residia no bairro Nuevo, em Diadema. Dia 14. Vale da Paz.

Carlos Roberto Ferreira, 65. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Edna Aparecida Soares dos Santos, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão. Di 14. Cemitério Municipal.

Reni dos Santos Ramos, 57. Natural de Boa Vista do Tupim (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Angélica Kelly Beserra, 34. Natural de Guarujá (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 14. Cemitério Municipal.



Diadema, quarta-feira, dia 15 de abril

Irene Soares da Costa, 85. Natural de Chavantes (SP). Residia no Parque Sete de Setembro, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

M A U Á

Mauá, domingo, dia 12 de abril

Maria Tereza Moreira Pereira, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 13 de abril

Eva Maria de Souza, 84. Natural de Itainópolis (PI). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Henrique Pereira da Silva, 68. Natural de Monjolos (MG). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Maria Bernardete dos Santos, 68. Natural de Adamantina (SP). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Marcio Roberto Bernucci, 65. Natural de Ariranha (SP). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, terça-feira, dia 14 de abril

Antonio Tavares da Silva, 90. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Woshinibsu Kamada 85. Natural do Japão. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 14. Vale dos Pinheirais.

Geraldo Rodrigues Toledo, 81. Natural de Montes Claros (MG). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

André César Folego, 63. Natural de Maringá (PR). Dia 14. Cemitério Parque do Grande ABC, em Mauá.

Doraci Pereira da Silva, 50. Natural de São João da Ponte (MG). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Edilson Nunes Maciel, 46. Natural de Mandaguari (PR). Residia no Jardim Feital, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Amanda Lopes Florentino Costa, 37. Natural de Mauá. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 14, em Mauá. Cemitério São Sebastião, em Rio Grande da Serra.



Mauá, quarta-feira, dia 15 de abril

Francisco Alves Pereira, 62. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Noé dos Santos, 51. Natural de Rio Pardo de Minas (MG). Residia no Jardim Zaíra 6. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

José Eduardo Gonzales Souza, 37. Natural de Mauá. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Rodrigues dos Santos, 89. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia na Vila Alvorada, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Alice Rodrigues de Lima, 84. Natural de Serra Talhada (PE). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Edgar Francisco dos Santos, 73. Natural de Arapiraca (AL). Residia na Estância das Flores, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.

Iginate Martins da Trindade, 68. Natural de Curiúva (PR). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.

Erenita Tozzetti de Almeida Moretti, 53. Natural de Marialva (PR). Dia 9. Cemitério São José.