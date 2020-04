Região ganha 15 mil máscaras de PVC

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



16/04/2020 | 00:01



Quando Beto Vidoski (PSDB), vice-prefeito de São Caetano, estava internado no mês passado, após receber diagnóstico positivo para a Covid-19, seu irmão, Marcos, surgiu com uma ideia. A de que precisavam fazer alguma ação para ajudar o próximo com relação à pandemia.

Beto concordou e Marcos, ainda com o irmão no hospital, começou a trabalhar em um projeto para fabricar máscaras de PVC para ajudar no combate ao novo coronavírus.

Os irmãos são donos de uma empresa de display, em São Bernardo, a Full Display. E é por meio dela que estão produzindo 15 mil máscaras de PVC. “Fizemos amostras e foram aprovadas por alguns médicos”, explica Beto, que hoje está curado da Covid-19.

Eles entraram em contato com as prefeituras das sete cidades do Grande ABC, entre prefeitos, primeiras-dama e secretários de Saúde, e o material já está sendo doado para todos os municípios da região.

A ideia inicial era fazer 3.000 unidades, mas depois eles ampliaram para 15 mil. “Está sendo um trabalho muito produtivo”, explica Beto. É uma grande satisfação poder ajudar ao próximo. Minha mãe foi fundadora de orfanato”, comentou ele, que sempre esteve envolvido com causas sociais.

Segundo o Diário apurou, cada unidade custa, em média, R$ 20 para o consumidor final. A empresa dos irmãos Vidoski disponibilizará hoje, a partir do meio-dia, no site fulldisplay.com.br, todo o projeto que desenvolveram para fabricação das máscaras. “Qualquer empresário que quiser fazer para sua cidade e ajudar a população, pode entrar lá e pegar”, afirma Beto.