Namorado da mãe de Neymar viveu trisal com casal gay

14/04/2020 | 11:11



Tiago Ramos está na mira dos holofotes desde que assumiu o namoro com a mãe de Neymar Jr., Nadine Gonçalves. Em entrevista ao jornal Extra, um ex-namorado do rapaz revelou detalhes sobre relacionamentos anteriores do modelo e jogador de futebol de 23 anos de idade.

Segundo Hans Madrid, que tem 24 anos de idade e é modelo e massoterapeuta, Tiago viveu um relacionamento a três com ele e Raphael Stemberg, de 32 anos de idade. O trisal durou um ano e seis meses, de agosto de 2018 até o fim do ano passado.

- Moramos juntos, tivemos um relacionamento a três e nunca escondemos. Em agosto de 2018 ele veio morar com a gente, disse Hans, que hoje apenas vive com o marido, Raphael, em um condomínio de luxo em Osasco, em São Paulo.

Hans também contou que assim como o público, ficou surpreso por saber que Tiago estava namorando a mãe de Neymar. Mas garantiu que o rapaz se interessa tanto por homens como mulheres:

- Ele é bissexual, curte homem e mulher, mas no momento em que ele estava com a gente, só ficava com a gente. Terminamos porque ele foi buscar o sonho dele de ser jogador de futebol.É um garoto do bem, disse Hans.

Nas redes sociais, Tiago não esconde sua paixão pelo futebol e o desejo de se tornar um jogador profissional em um grande clube. Ele, aliás, também é grande fã de Neymar e já fez publicações falando sobre a admiração que sente pelo filho da atual namorada.

O jornal ainda entrevistou Irinaldo Oliver, que é assessor de imprensa e revelou que os dois tiveram um relacionamento entre 2017 e 2018. O assessor confirmou que Tiago é bi, mas que sempre gostou de mulheres mais velhas. Os dois, no entanto, não são mais amigos e pararam de se falar depois que terminaram o namoro.

- Ele sempre foi bi...porém, sempre gostou de mulheres mais velhas. Ele me bloqueou de tudo. É um menino superdoce.