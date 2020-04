LinkedIn lança Stories; Brasil é o primeiro país a testar novidade

Da Redação, com assessoria

O LinkedIn anunciou hoje (14) o lançamento do LinkedIn Stories. O Brasil será o primeiro a testar a nova funcionalidade, que permite ao usuário compartilhar fotos e vídeos de até 20 segundos em seu perfil, além de inserir textos e figurinhas. Os conteúdos publicados ficarão visíveis por 24 horas.

A ferramenta já está disponível no aplicativo do LinkedIn para Android e iOS. Ao visualizar o conteúdo no formato Stories, as conexões de primeiro grau e os seguidores poderão enviar mensagens diretas, que serão integradas à caixa de mensagens do perfil (InMail) e poderão ser vistas também no desktop. O Linkedin Stories ainda permite ao usuário saber quem acessou seus conteúdos.

LinkedIn Stories para marcas

Empresas também podem produzir conteúdos e aprimorar seu engajamento com clientes e consumidores, funcionários, parceiros e prospects com o LinkedIn Stories. A nova funcionalidade oferece um jeito mais autêntico para marcas dividirem as novidades e momentos do dia a dia de suas operações.

Com o LinkedIn Stories é possível manter o público-alvo informado, compartilhando o que é importante para o negócio e para o setor, humanizar a marca, mostrando o dia a dia da operação e histórias inspiradoras de quem faz a empresa, ampliar a voz dos executivos, e fortalecer a estratégia digital da companhia.

O LinkedIn Stories ficará disponível para todas as marcas nas próximas semanas e somente os seguidores brasileiros da página poderão ver o conteúdo publicado.

