Diniz aprova possível contratação de Cavani e diz que atleta ainda está no 'auge'

13/04/2020 | 10:49



Fernando Diniz, treinador do São Paulo, aprovou a possível contratação do atacante Edinson Cavani. De acordo com o técnico, não há equipe que rejeite a chegada de um jogador do nível do uruguaio, que ainda está em pleno auge no Paris Saint-Germain.

"Sempre tem (espaço) para um jogador desse nível, praticamente no auge da carreira, jogando bem constantemente. Qualquer um gostaria de ter o Cavani no time", afirmou Diniz, à TV Gazeta, que acrescentou: "Sempre existe a possibilidade. Não sei se o São Paulo vai trazer ou não, a engenharia financeira é sempre difícil, mas às vezes as coisas acontecem. Se ele pudesse vir, é claro que ficaríamos muito felizes".

O técnico utilizou como exemplo a contratação de Daniel Alves para reforçar que uma possível vinda de Cavani ao São Paulo não está fora da realidade. Segundo Diniz, mesmo com mercado na Europa, é possível que o atacante queira jogar no Brasil.

"Não existe utopia do Cavani no São Paulo. Os clubes brasileiros já reuniram condições para trazer grandes jogadores para o futebol brasileiro. Quem imaginaria que o Ronaldo Fenômeno jogaria no Corinthians ou o Daniel Alves no São Paulo. O Daniel tem mercado na Europa até hoje", explicou.

Cavani passou a ser especulado no clube do Morumbi após Diego Lugano, diretor de futebol da equipe, afirmar que o centroavante do Paris Saint-Germain defenderia a camisa do tricolor paulista em um possível retorno ao seu continente. O atacante perdeu espaço entre os titulares da equipe parisiense após a chegada do argentino Mauro Icardi.

Somadas as competições disputadas na temporada 2019/2020, Cavani balançou as redes sete vezes em 22 partidas pelo PSG.