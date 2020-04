Consórcio deve encaminhar carta com demandas

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



10/04/2020



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC deve finalizar na próxima semana documento com demandas do setor produtivo das sete cidades. O tratado incluirá diversas questões de enfrentamento aos efeitos econômicos da pandemia da Covid-19. E vai ser encaminhado ao Congresso Nacional e aos governos estadual e federal.

As demandas foram reunidas de forma on-line, com secretários municipais de desenvolvimento, sindicatos e entidades de classe da região. Durante a videoconferência, que contou com mais de 50 participantes, foram debatidos temas como demandas de logística e transporte de carga, reconversão de produção para as indústrias, tributos, liberação dos créditos do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), entre outros.

O diretor de programas e projetos do Consórcio, Giovanni Rocco, declarou que as sugestões apresentadas serão reunidas em uma carta conjunta de propostas regionais para estimular a economia, que será encaminhada aos governos federal e estadual, ao Congresso Nacional e também à Assembleia Legislativa de São Paulo. O intuito é que o documento seja finalizado na próxima semana e assinado pelas empresas e entidades.

“A unanimidade é a questão do crédito porque esse fluxo parou. Não são todas empresas que têm conta no Banco do Brasil ou na Caixa. Os bancos privados não estão negociando e ainda criando dificuldades. É necessário que essas empresas tenham fluxo de caixa para o enfrentamento deste período, ou as consequências para a região serão trágicas”, afirmou Rocco.

O diretor também citou a preocupação com a indústria automotiva. “Não está produzindo carro e não há perspectiva depois que passar a crise de as pessoas voltarem a comprar tão cedo. Por isso, é necessário o crédito para mudanças na linha de produção.”