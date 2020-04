Concessionária cede carros à Prefeitura de Diadema

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



10/04/2020 | 00:01



A Prefeitura de Diadema firmou parceria com a concessionária da Hyundai na cidade, a Sinal, para que a empresa disponibilize quatro carros de test drive da marca para o transporte de profissionais da saúde ou pessoas acima de 65 anos e que integrem grupo de risco para a Covid-19. A administração municipal cedeu seis motoristas para a iniciativa.

Diadema é a primeira cidade do Grande ABC e do Estado do São Paulo a participar do Transporte Solidário Hyundai. Outros dez municípios também integram a ação, que começou em Florianópolis (Santa Catarina) e já realizou mais de 700 viagens. Os motoristas de Diadema cedidos pela administração faziam o transporte escolar, que está suspenso com a interrupção das aulas.

Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Diadema, Caroline Rocha, no atual cenário de crise se faz ainda mais importante firmar parcerias com a iniciativa privada. “Sozinhos, nem governo nem sociedade civil nem setor privado vão dar conta de oferecer assistência à população”, declarou.

Os motoristas passaram por treinamento e já estão aptos a fazer os atendimentos. As viagens, totalmente gratuitas, podem ser solicitadas pelo telefone 0800 772-1717, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 18h. Pelo sistema, o atendente localiza o carro mais próximo de quem estiver solicitando. As viagens também podem ser agendadas previamente. Dentre as possibilidades de atendimento estão transporte ponto a ponto, consulta médica, retirada de compras e medicamentos e transporte para vacinação no sistema drive-thru.

Head de marketing da Hyundai Motors Brasil, Jan Telecki relatou que a parceria com a Prefeitura de Diadema é um modelo inédito, que certamente será replicado em outras cidades. “Na maioria dos municípios são os funcionários das concessionárias que estão, de maneira voluntária, trabalhando como motoristas”, explicou.

A frota de quatro veículos que será usada em Diadema pode aumentar se houver necessidade. “Nosso principal objetivo é ajudar a população e esses dois grupos vulneráveis”, relatou. “Essa ação é importante no momento em que frotas de ônibus estão sendo reduzidas e as pessoas precisam aumentar o distanciamento social”, completou. “Afeta diretamente a questão da mobilidade das pessoas, que é sempre um ponto muito importante para nós’, concluiu.

Para garantir as condições de higiene dos carros e não expor motoristas e passageiros aos riscos de contaminação pelo novo coronavírus, a Hyundai Motors Brasil fechou parceria com a Brazzo, fabricante de produtos para limpeza e higienização de veículos.

A empresa faz o fornecimento de uma linha de higienização própria, a ser utilizada após cada viagem dos carros dedicados ao Transporte Solidário Hyundai. Entre os cuidados está a sanitização por ozônio, contra fungos e bactérias. Há também higienização de superfície de volante, botões, manopla do câmbio, puxadores de maçaneta e bancos, entre outras partes. Por fim, será feita uma proteção com filme em rolo no volante, câmbio e freio de estacionamento.