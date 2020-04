Baep prende traficantes de drogas em São Bernardo e Santo André

Do Diário do Grande ABC



Equipes do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia do ABC) prenderam ontem traficantes de drogas de São Bernardo e Santo André. Nos três casos, os criminosos ficaram nervosos - e dois deles tentaram fugir - ao avistar as viaturas.

Segundo boletim de ocorrência, no primeiro caso, o agrupamento fazia ronda no bairro Assunção, em São Bernardo, quando se deparou com um indivíduo em um Fiat/Uno branco, que ao avistar a viatura demonstrou nervosismo. Ele portava porções de maconha em seus bolsos e confessou que mantinha pés de maconha em uma espécie de ''''''''''''''''estufa'''''''' em um dos quartos de sua casa. Uma vez no local, a polícia constatou a plantação de maconha e várias sementes. O homem foi conduzido ao 3° DP de São Bernardo.

No 6º DP da mesma cidade, foram levados dois menores, apreendidos no Ferrazópolis, que estavam com 115 porções de maconha, 149 porções de cocaína, 189 porções de crack e a quantia de R$ 15 em espécie.

Já o segundo caso foi na vila Sacadura Cabral, em Santo André. Lá a equipe viu dois indivíduos que, ao perceberem a viatura, tentaram fugir, mas foram detidos. Em suas bolsas foram encontrados entorpecentes e uma quantia de R$ 137. Os dois confessaram que os produtos seriam vendidos e foram encaminhados para o 4º DP da cidade.