Contratos do Ramalhão começam a acabar hoje

07/04/2020 | 00:07



A pandemia do novo coronavírus cancelou, suspendeu ou adiou praticamente todas as competições esportivas pelo mundo, independentemente das modalidades – exceção feita às virtuais. Sendo assim, muitos jogadores de futebol, por exemplo, voltaram para suas casas para cumprir a quarentena até que a situação se restabeleça e os campeonatos voltem à ativa. Porém, o EC Santo André vive um dilema: quando o Paulistão foi paralisado, logo após a realização da décima rodada, o Ramalhão liderava o torneio, muito próximo das classificações ao mata-mata e à Série D do Brasileiro de 2021. Entretanto, veio a paralisação do torneio, que teria no último fim de semana a disputa das quartas de final. E, a partir de hoje, começam a terminar os primeiros contratos de jogadores do elenco.



Mais exatamente nove atletas têm vínculo expirando hoje: Fernando Henrique, Cristian, Buiú, Jocinei, Luizão, Nando Carandina, Odair Lucas, Rodrigo e Vitinho. Na quinta-feira, se encerram outros três: Douglas Baggio, Julinho e Ronaldo. Já na sexta, Jhonny, Paulinho, Ramon e Ricardo Luz ficam livres no mercado. E, consequentemente, o Santo André – mesmo sem saber se e quando o torneio será reiniciado – fica sem a maior parte do grupo. Inclusive os contratos do técnico Paulo Roberto, da comissão técnica e do executivo de futebol Edgard Montemor Filho também se encerram após a competição – o que, se fosse seguir o cronograma original, estaria próximo de acontecer, dependendo de qual fase o time alcançasse.



“A gente continua com mais dúvidas do que certezas. A Federação Paulista está em férias até o dia 21 e o governador estendeu a quarentena até o dia 22. Então a gente, fazendo a leitura, acredita que neste mês não vai ter nada. Mas é só o que a gente tem de informação. Amanhã (hoje) começam a se encerrar os contratos. A gente vai aguardando. É difícil enxergar um horizonte animador para a gente. Quanto mais se estender, mais remotas as chances de o Santo André e outras equipes participarem do campeonato de forma competitiva”, disse Edgard.



SÃO CAETANO

O Azulão recebeu grande notícia ontem. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) vai dar R$ 120 mil a cada um dos participantes da Série D nacional, que começaria em maio. Segundo nota da entidade, os clubes vão “receber um auxílio financeiro direto no valor equivalente a duas vezes a folha salarial média dos atletas de cada uma dessas divisões, segundo dados apurados no sistema de registro de contratos da CBF”, situação que surpreendeu positivamente e agradou ao executivo Paulo Pelaipe. “É muito bem-vindo”, opinou o dirigente.