Junior Lima posta foto e fãs brincam com novo visual do cantor: É lindo até careca

06/04/2020 | 18:10



Diversos artistas estão compartilhando suas rotinas durante a quarentena e dando dicas de coisas para fazer durante o isolamento social para tentar conter o avanço do coronavírus. Ao que parece, Junior Lima, irmão de Sandy, além de compartilhar em seu Instagram que ele e a irmã fariam doações para hospitais de Campinas - cidade natal da dupla - aproveitou a quarentena para mudar o visual.

Em um post feito no último domingo, dia 5, Junior aparece deitado no chão, deixando a mostra parte do cabelo raspado. Na legenda da foto tirada pela esposa Monica Benini, o músico escreveu:

#comoeutevejo

Nos comentários, os fãs, além de deixarem emojis de carinha apaixonada na publicação, elogiaram e brincaram com o novo estilo de cabelo de Junior:

É lindo até careca!

Mostra a carequinha.

Lindo demais.

Alguns de seus seguidores aproveitaram o espaço para pedir que Junior fizesse lives com a irmã:

Faz live com a Sandy, por favor!

Cadê sua live com a Sandy?