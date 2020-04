Diadema suspende mais uma vez a vacinação contra gripe

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



06/04/2020 | 00:01



O prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), usou seu vídeo diário sobre a situação da Covid-19 para alertar a população de que a campanha de vacinação contra a gripe foi suspensa na cidade pela segunda vez desde o início da campanha. “Infelizmente as doses acabaram”, disse o chefe do Executivo.

“Outra vez não conseguimos atender todo o grupo de idosos e profissionais de saúde. Vamos aguardar que o governo do Estado e o Ministério da Saúde se organizem e enviem a quantidade de doses que a cidade necessita”, afirmou o prefeito, lembrando que Diadema precisa de 107 mil doses para atingir todo o público-alvo da primeira fase da campanha – a cidade já imunizou 20.652 pessoas.

No lançamento da campanha, dia 23 de março, as doses enviadas para Diadema duraram três horas e a cidade foi a primeira da região a suspender a mobilização. Ao fim daquele dia, todo o Grande ABC anunciou que a vacinação seria paralisada em todas as cidades até que o governo do Estado de São Paulo enviassem novos lotes de reforços para os municípios.

Em Santo André, a campanha será retomada hoje nos 31 postos de vacinação montados nas escolas municipais. A cidade já imunizou 87.801 idosos, o que equivale a 95,36% de cobertura desta população. Entre os profissionais de saúde foram 17.087 reforços, que representa 75,34% de cobertura, além de mais 2.040 doses em profissionais das forças de segurança. O atendimento no sistema drive-thru está suspenso.

São Bernardo também interrompeu a vacinação dentro dos carros. A cidade imunizou mais de 103 mil pessoas e a campanha segue em 33 escolas do município. Em Mauá, as vacinas contra a gripe continuam sendo aplicadas regularmente e, segundo a administração municipal, os reforços estão chegando semanalmente e estão sendo aplicados em todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde). Na cidade, já foram imunizados mais idosos do que o público-alvo, um total de 36.101 pessoas.

São Caetano também segue com a campanha em 17 pontos. mesmo já tendo imunizado 100% do público-alvo, que era de 28.784 idosos. Na cidade também já foram imunizados 6.489 profissionais da saúde.

Em Ribeirão Pires, a campanha também será retomada hoje, nos dez postos previstos pela cidade. O sistema <CF51>drive-trhu</CF> também está suspenso devido à baixa procura dos últimos dias. Já foram vacinadas 14,5 mil pessoas e o município também já imunizou mais idosos do que a população local nesta faixa etária. Essa semana, seguem sendo atendidos idosos, profissionais de saúde e de segurança.

A Prefeitura de Rio Grande de Serra não respondeu até o fechamento desta edição.