Com Covid-19, Orlando Morando já respira sem ajuda de aparelhos

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



04/04/2020 | 12:52



Internado desde o último domingo (29) por causa de complicações decorrentes da infecção pela Covid-19, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), apresentou melhoras no quadro dos sintomas neste sábado (4) e já respira sem o auxílio de oxigênio.

Embora o chefe do Executivo permaneça na UTI (Unidade de Terapia Intensivas) do Hospital São Luiz, em São Caetano, segundo boletim médico divulgado às 12h30 de hoje, o quadro clínico do tucano é estável.

Na última quarta-feira (1), o prefeito gravou vídeo no hospital no qual agradeceu as orações da população. Com dificuldades para falar, Morando relatou que se sentia "péssimo", e que estava com falta de ar.

A primeira-dama da cidade e deputada estadual, Carla Morando (PSDB), também testou positivo para o Coronavírus na semana passada. Carla, que apresentou quadro mais leve da doença, segue apenas em isolamento domiciliar.