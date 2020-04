Vereador propõe e divulga medidas para ajudar empresas de São Caetano

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



03/04/2020 | 18:41



Pequenos empreendimentos são os que mais estão sofrendo por conta das medidas de segurança tomadas pelo Brasil durante a pandemia de Covid-19, como a quarentena. Algumas iniciativas estão amenizando a crrse. O vereador Edison Parra(PSB), vice-presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul e presidente da Comissão Parlamentar de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, protocolou proposituras.

Uma delas é o Sanca Busca, site para anúncios dos moradores, a ser inserido no portal oficial da Prefeitura. Trata-se de guia de busca local para profissionais de diversas atuações, como executivos, empresários, autônomos e profissionais liberais, anunciarem e encontrarem produtos e serviços em geral. “São Caetano é pequena, todo mundo se conhece, então o site visa estimular negócios, as pessoas a encontrarem o que procura. Maneira de ajudar a superar o momento econômico”, explica Parra.

Ele também faz questão de divulgar a participação de São Caetano no projeto Mega Hack Covid-19, que tem objetivo de criar banco de ideias para ajudar os empreendedores (megahackcovid19economia.shawee.io). O desafio conta com dezenas de grandes apoiadores da iniciativa privada e poder público. “Aproveitar que está todo mundo em casa para fazer um grande brainstorm e pensar em soluções para várias áreas”, diz.

O vereador acredita que a pandemia vai transformar a maneira de ver, especialmente, o uso da tecnologia. “Quem nunca tinha sequer feito uma videoconferência ou transformado seu negócio em plataforma on-line, agora ganhou esse conhecimento. A crise está se ajudando as pessoas a se reinventarem. Além disso, acredito que o ser humano vai começar a ser menos hipócrita, viver as coisas de forma mais real. Valorizar as profissões mais humildes, como garis, caminhoneiros, mas que estão sendo essenciais.”